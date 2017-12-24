МВД насчитало около 300 участников на несогласованной акции в Москве

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В прошедшей сегодня в столичном Лермонтовском сквере несогласованной акции приняли участие около 300 человек. О таком количестве участников сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

При этом, согласно данным полиции, примерно половину из числа пришедших в сквер составили журналисты и блогеры. Другие оценки числа принявших участие в акции – со стороны организаторов или независимых наблюдателей – пока отсутствуют.

При этом в сообщении главка МВД отмечается, что в отношении устроителей мероприятия собран материал, подтверждающий совершение административного правонарушения.

Организовал акцию глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Сначала оппозиционер хотел провести в сквере муниципальный праздник «День свободных выборов». Однако после того, как Мосгорсуд запретил мероприятие, политик решил организовать встречу с жителями.