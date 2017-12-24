Интерпол прокомментировал проверку Яценюка в аэропорту Женевы

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). У Интерпола отсутствуют претензии к бывшему Премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Об этом рассказал глава Украинского бюро Международной организации уголовной полиции Василий Неволя, передает телеканал «112 Украина».

Стандартная процедура паспортного контроля, которую прошел экс-премьер в аэропорту Женевы, не связана с наличием в базах данных Интерпола какой-либо информации о Яценюке, подчеркнул он.

Ранее об отсутствии препятствий со стороны Интерпола для свободных перемещений политика по миру заявляло и Министерство внутренних дел Украины.

О временном задержании бывшего украинского премьера, которого российские следственные органы подозревают в участии в первой чеченской кампании на стороне сепаратистов, вчера сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.