Все новости Татарстан Россия

Политика

Интерпол прокомментировал проверку Яценюка в аэропорту Женевы

24 декабря 2017, 16:54

Бывший Премьер-министр Украины в аэропорту Женевы просто прошел процедуру паспортного контроля.
По делу о коррупции в ФИФА Интерпол объявил в розыск шесть человек
На Универсиаду 2013 в Казани может прибыть спецгруппа Интерпола
Россиянка попала в тюрьму в Дубае из-за совпадения ее ФИО с данными преступницы
Ватикан стал членом Интерпола

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). У Интерпола отсутствуют претензии к бывшему Премьер-министру Украины Арсению Яценюку. Об этом рассказал глава Украинского бюро Международной организации уголовной полиции Василий Неволя, передает телеканал «112 Украина».

Стандартная процедура паспортного контроля, которую прошел экс-премьер в аэропорту Женевы, не связана с наличием в базах данных Интерпола какой-либо информации о Яценюке, подчеркнул он.

Ранее об отсутствии препятствий со стороны Интерпола для свободных перемещений политика по миру заявляло и Министерство внутренних дел Украины.

О временном задержании бывшего украинского премьера, которого российские следственные органы подозревают в участии в первой чеченской кампании на стороне сепаратистов, вчера сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter