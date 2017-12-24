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Алексей Песошин получил приз за развитие пляжного регби в Татарстане

24 декабря 2017, 16:40 , Фото: Павел Калашкин

Алексей Песошин получил приз за развитие пляжного регби в Татарстане Премьер-министр представил республику на церемонии подведения итогов сезона-2017 Федерацией регби России.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин получил приз Федерации регби России за развитие пляжного направления этого вида спорта в республике. Глава Правительства представил Татарстан на церемонии подведения итогов регбийного сезона-2017, которая состоялась вечером 22 декабря в Москве.

На церемонии было отмечено, что уже третий год подряд команда из Казани выигрывает чемпионат России по пляжному регби, дважды – Кубок России по этой дисциплине, а в июле 2017 года на чемпионате Европы сборная России, основу которой составили именно татарстанские игроки, достойно сопротивлялась сборной Италии, уступив с минимальным счетом 5:6.

Награды на церемонии были вручены в 13 номинациях. Среди них – «Команда года» (ими стала женская сборная России по регби-7 и мужской состав «Енисея-СТМ»), «Тренер года» (тренер женская сборная России по регби-7 Андрей Кузин) и «Игрок года в регби» (Денис Симпликевич из «Енисея-СТМ»). 


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