Алексей Песошин получил приз за развитие пляжного регби в Татарстане

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин получил приз Федерации регби России за развитие пляжного направления этого вида спорта в республике. Глава Правительства представил Татарстан на церемонии подведения итогов регбийного сезона-2017, которая состоялась вечером 22 декабря в Москве.

На церемонии было отмечено, что уже третий год подряд команда из Казани выигрывает чемпионат России по пляжному регби, дважды – Кубок России по этой дисциплине, а в июле 2017 года на чемпионате Европы сборная России, основу которой составили именно татарстанские игроки, достойно сопротивлялась сборной Италии, уступив с минимальным счетом 5:6.

Награды на церемонии были вручены в 13 номинациях. Среди них – «Команда года» (ими стала женская сборная России по регби-7 и мужской состав «Енисея-СТМ»), «Тренер года» (тренер женская сборная России по регби-7 Андрей Кузин) и «Игрок года в регби» (Денис Симпликевич из «Енисея-СТМ»).