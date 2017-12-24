Рустам Минниханов: «Фабрику предпринимательства» нужно выводить на муниципальный уровень

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Образовательный проект «Фабрика предпринимательства» нужно распространить на муниципальный уровень, уверен Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом лидер республики заявил на защите проектов «фабрикантов».

«Фабрика предпринимательства» – это совместный проект К(П)ФУ, Минэкономики РТ и одноименного фонда поддержки и развития бизнеса. Сегодня семь выпускников программы представили свои инвестпроекты широкой публике на площадке Института управления, экономики и финансов Казанского университета.

Не только Президент республики, но и главы муниципалитетов должны бороться за своих предпринимателей, полагает Рустам Минниханов.

«"Фабрика предпринимательства" – это очень хороший проект для республики, его надо расширить. В аналогичной форме надо все-таки эти мероприятия проводить и на муниципальном уровне», – подчеркнул он.

У лидера республики перед началом мероприятия была возможность ознакомиться с проектами выпускников. Минниханов высоко оценил бизнес-инициативы молодежи. По его словам, в этой сфере есть еще большой потенциал для работы и развития новых талантов.

«Фабрика предпринимательства» может стать платформой, где начинающий бизнесмен сможет повысить уровень своих компетенций, сказал Президент РТ. Зачастую предприниматели оказываются в проблемных ситуациях из-за нехватки конкретных знаний, добавил он.

«Наверное, ошибок будет меньше, если у нас будет вот такой центр компетенций, где мы сможем привлекать опытных людей, специалистов, которые дали бы необходимые знания, уверенность в реализации проектов», – отметил глава республики.

«Мы должны создать такую среду в республике, чтобы быть предпринимателем было очень престижно. Наше медиасопровождение должно быть достойным, обучение должно быть очень серьезным», – констатировал Р. Минниханов.

Одну из молодых предпринимателей – учредителя школы SMM Plastilink Алису Сафину – Президент пригласил провести мастер-класс для членов Кабинета Министров РТ. По его мнению, SMM – это важный инструмент для того, чтобы сделать республику более привлекательной.

«Я думаю, что было бы неплохо, если бы вы нам сделали мастер-класс для наших министров, чтобы они тоже умели работать в социальных сетях», – заметил Рустам Минниханов.

В процессе обсуждения одного из проектов Президент Татарстана призвал главу Минсвязи РТ Романа Шайхутдинова более плотно работать с начинающими IT-предпринимателями.

Представленные сегодня проекты выпускников «Фабрики предпринимательства» касались разных отраслей и сфер деятельности. Это были IT-технологии, производство меда, изготовление мебели, предоставление образовательных и социальных услуг и так далее.