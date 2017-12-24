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Происшествия

Российский аппарат изучит объект, похожий на пропавшую подлодку «Сан Хуан»

24 декабря 2017, 15:55

Операцию будут проводить специалисты с судна «Мальвинские острова».

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). У берегов Аргентины российский подводный аппарат «Пантера плюс» исследует объект, похожий на пропавшую аргентинскую подлодку, сообщает «RT на русском».

Операцию будут проводить специалисты с судна «Мальвинские острова».

В зону поисков также вернулось исследовательское судно ВМФ России «Янтарь». Экипаж планирует приступить к работам 25 декабря.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщает, что 17 ноября подводная лодка «сан Хуан» Военно-морских сил Аргентины пропала у берегов страны. Экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плата.


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