Российский аппарат изучит объект, похожий на пропавшую подлодку «Сан Хуан»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). У берегов Аргентины российский подводный аппарат «Пантера плюс» исследует объект, похожий на пропавшую аргентинскую подлодку, сообщает «RT на русском».
Операцию будут проводить специалисты с судна «Мальвинские острова».
В зону поисков также вернулось исследовательское судно ВМФ России «Янтарь». Экипаж планирует приступить к работам 25 декабря.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщает, что 17 ноября подводная лодка «сан Хуан» Военно-морских сил Аргентины пропала у берегов страны. Экипаж подлодки перестал выходить на связь на пути из порта Ушуайи в город Мар-дель-Плата.