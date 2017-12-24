В Казани открылся Рождественский фестиваль: «елки» и джаз-сейшны будут идти вплоть до сочельника

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Казани 23 декабря открылся ежегодный Рождественский фестиваль. Вплоть до самого сочельника на сцене Государственного большого концертного зала им. С.Сайдашева будут идти семейные елки, джаз-сейшны и оперные вечера совершенно разных форматов. Всего в этом году было подготовлено 10 концертов, рассказала «Татар-информ» арт-директор концертного зала Лада Лабзина.

«Мы третий год проводим новогодние музыкальные представления для всей семьи под знаком Рождественского фестиваля. Программы, которые мы составляем, – это всегда целая палитра разных стилей и направлений в музыке. В афише этого года: сказки, джазовые вечера и концерты народной музыки, каждый сможет выбрать себе программу по вкусу. Мы держим цены на очень приемлемом уровне: детская сказка в любой день стоит 400 рублей, это ниже рыночных цен в Казани, остальные концерты – до одной тысячи рублей. На некоторые даты свободных мест почти нет, но мы всегда идем навстречу зрителю, и если нужен билет на определенное время, то следует обратиться в кассу: будем размещать в зале дополнительные ряды», – рассказала она.

Фестиваль стартовал с выступления театра русской песни «Ворожея» под управлением Элеоноры Калашниковой и оркестра народных инструментов «Казан нуры» Расима Ильясова. В концертной программе «Кружится метелица» прозвучали всем известные русские народные и авторские песни в современных аранжировках, рождественские колядки и популярная музыка из кинофильмов.

29 декабря пройдет программа «Новый год по-венски», которую представят камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, солисты Эльвира Авзалова и Ильдар Рахимов. В концерте прозвучат самые известные вальсы Иоганна Штрауса и вокальные номера из его оперетт.

30 декабря, а также 3, 4, 5 и 6 января 2018 года ГБКЗ приглашает детей и их родителей на новогоднюю музыкальную фантазию «Снегурочка». Зрителей ждет увлекательная история от мастера художественного слова Рустема Галича в сопровождении народного музыкального ансамбля. В этот вечер прозвучат шедевры русской классики: фрагменты из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка», фортепианный цикл «Времена года» Чайковского, фрагменты «Картин с выставки» Мусоргского.

«Это эксклюзивная “Снегурочка“, не Островского, сценарий писала наша ведущая Виктория Шушарина. Сюжет нашей сказки очень демократичен и наполнен большим количеством юмора, поэтому сказка будет интересна детям всех возрастов: малыши обрадуются красочным костюмам и узнаваемой классической музыке, а старших ребят удивит сюжет, – поделилась Лабзина. – В нашей сказке Снегурочка – нежное и волшебное дитя, которой позавидовала злая тетка Баба-Яга. Хитростью отправив девушку гостить к дальним родственникам Берендеям, Яга вознамерилась стать первой красавицей в лесу».

Третьего января с программой «В джазе только девушки» на сцене ГБКЗ выступит джаз-оркестр «Фантазия». В новогодней программе прозвучат эстрадные и джазовые композиции в ярких и неожиданных аранжировках. Концертную программу «Рождество при свечах» 4 января представят пять квартетов: струнный квартет «Солисты Татарстана», квартет гитаристов, квартет саксофонов Grand Quartet, cover-группа Drum and cellos и квартет народных инструментов «Сердца четырех».

Пятого января на сцене ГБКЗ с программой Christmas time is here выступят Ольга Скепнер и Андрей Руденко вместе с музыкантами бэнда RUDEN Jazz trio. В коллекцию джазовых композиций вечера войдут рождественские песни, вокальные и инструментальные произведения Стинга, Мишеля Леграна и Майкла Бубле.

В рождественский сочельник, 6 января, зрителей ждет необычное представление: одна из самых известных сказок мира – «Золушка» – прозвучит в новой музыкальной интерпретации. История от рассказчика Рустема Галича будет иллюстрироваться онлайн-картинами на песке от мастера песочной анимации Ляли Явкиной. Вокальные номера исполнит Юлия Зиганшина. Сказка прозвучит в сопровождении фортепиано, клавесина, гитары и лютни.