В Казани появилась новогодняя велоелка

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Казани около станции метро «Козья слобода» появилась новогодняя елка из велосипедов.

На кадрах и видеосюжета «Татарстан24» видно, что необычная ель имеет в высоту несколько метров и собрана из покрашенных в белый цвет велосипедов и деталей к ним.

Ранее в декабре администрация Кировского и Московского районов обратилась к жителям Казани с просьбой помочь в сборе элементов для новогодней инсталляции. «Если вы хотите внести свою лепту в создание оригинального арт-объекта в виде елки, то скорее доставайте из гаражей свои старые велосипеды. Прокатиться на них уже нельзя, а память о любимом транспортном средстве останется на долгие годы», – призвали в администрации.