В Казани установили новогоднюю елку на дне Голубого озера

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Валерия Белова). Члены клуба подводного плавания «Бентос» Казанского государственного медицинского университета сегодня погрузили новогоднюю елку под воду Голубого озера. Такое необычное празднование Нового года – одна из традиций городского клуба.

Чтобы установить наряженную искусственную ель, группа аквалангистов из шести человек опустилась на глубину 10 метров.

«В феврале 2018 года мы отметим сорокалетие нашего клуба. Елку в Новый год опускаем на дно озера уже 39 лет подряд, а 14 января нового года елку поднимаем», – рассказал основатель и президент клуба Марат Галимов.

Шесть человек парами опустились в воду, установили елку, поводили хоровод и поднялись на берег. После под воду погрузилась еще одна группа.

Во время погружения на берегу Дед Мороз и Снегурочка развлекали гостей и родственников аквалангистов, проводили конкурсы и играли с детьми.