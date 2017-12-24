Популярная певица Альбина Апанаева открыла новогодний городок в «Салават купере»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В «Салават Купере» в минувшую субботу открылся новогодний городок. Звездой праздника стала популярная татарская певица Альбина Апанаева, сообщает пресс-служба администраций Кировского и Московского районов Казани.

На праздничной площадке выступили творческие коллективы города, работали фотозоны с фирменными логотипами комплекса в виде хэштегов президентскийрайон и #салаваткупере. На детской площадке аниматоры развлекали ребят конкурсами и играми, а также раздавали им мандарины и чак-чак в виде снеговиков.

Главными героями праздника, конечно же, стали новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и снеговик Олаф.

Закончилось мероприятие большим хороводом возле настоящей голубой елки.