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Происшествия

Аварию с автобусом в Коми могло спровоцировать животное

24 декабря 2017, 15:01

Как сообщил водитель автобуса, на дорогу внезапно выскочила то ли собака, то ли лиса.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Аварию с автобусом в Коми, в которой пострадали 12 человек, могло спровоцировать животное, выбежавшее на дорогу, сообщает ТАСС.

По данным агентства, водитель автобуса рассказал, что на дорогу выбежала то ли собака, то ли лиса. Он затормозил и автобус занесло.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью на трассе Куратово – Широкий Прилук автобус «Мерседес» с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять взрослых и ребенок.


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