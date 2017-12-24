Аварию с автобусом в Коми могло спровоцировать животное

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Аварию с автобусом в Коми, в которой пострадали 12 человек, могло спровоцировать животное, выбежавшее на дорогу, сообщает ТАСС.

По данным агентства, водитель автобуса рассказал, что на дорогу выбежала то ли собака, то ли лиса. Он затормозил и автобус занесло.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью на трассе Куратово – Широкий Прилук автобус «Мерседес» с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять взрослых и ребенок.