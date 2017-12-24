В Альметьевске Деды Морозы устроили новогодний велозаезд

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В преддверии Нового года альметьевские деды Морозы устроили праздничный велозаезд по городу. Праздничная акция прошла 23 декабря, сообщает пресс-служба главы района.
Велозаезд стартовал от Молодежного центра. Главные новогодние волшебники проехали по центральной улице города, иногда останавливаясь, чтобы поздравить горожан с наступающим праздником. Так, на площади Нефтяников Деды Морозы поздравили детей и подарили им угощения.
Видео необычного новогоднего заезда опубликовано на инстаграм-страничке velo_almet.
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