Минниханов призвал Минсвязи РТ активнее работать с IT-предпринимателями

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал Министерство информатизации и связи РТ активнее работать с начинающими IT-предпринимателями. Поручение лидера республики главе ведомства прозвучало на выпускном «Фабрики предпринимательства» в КФУ.

Выпускник образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» Юнир Муллаяров рассказал о планах молодой IT-компании выйти в ближайшем будущем на оборот в размере 500 тыс. долларов. Сегодня, по словам бизнесмена, компания уже работает с зарубежными партнерами.

Во время обсуждения проблем и сдерживающих факторов развития IT-бизнеса Президент Татарстана поинтересовался у министра информатизации и связи Романа Шайхутдинова, знал ли он раньше о молодой компании с большими амбициями. Получив отрицательный ответ, лидер республики раскритиковал работу министерства.

«Плохо работаете, на самом деле надо их (IT-предпринимателей — прим. Т-и) собирать, не сюда приходить, а чтобы мы всех знали и всем помогали. Надо, чтобы ты их собирал. Найди любую форму, приглашай, помогай, продвигай их», — заявил Минниханов.

Президент добавил, что молодых предпринимателей нужно мотивировать, ставить амбициозные задачи и создавать условия для того, чтобы компании достигали своих целей.