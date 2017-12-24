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Политика

В Госдуме пригрозили взаимным ответом на блокировку Кадырова в Instagram и Facebook

24 декабря 2017, 14:26

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал блокировку аккаунтов главы Чечни в соцсетях нарушением международного права и опасным прецедентом.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook – это нарушение международного права и опасный прецедент, который может вызвать ответные действия. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой парламента Ирана Али Лариджани в Исламабаде, сообщает РБК.

«Это нарушение прав на информирование, на общение... Это опасный прецедент, поскольку, исходя из принципа взаимности, мы должны поступать так же», – отметил российский политик.

Профили Кадырова в Facebook и Instagram перестали работать 23 декабря.

Ранее на этой неделе США внесли главу Чечни в санкционный список. Сам политик объяснил свое попадание в список тем, что американцы не могут простить ему активную борьбу с терроризмом. 


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