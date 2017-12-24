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У вернувшегося в аэропорт вылета самолета «Ютэйр» протечки бака не было

24 декабря 2017, 14:45

Командир судна принял решение о посадке из-за некорректного отображения индикации топлива.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). У «Боинга», приземлившегося во «Внукого», не было протечки топливного бака, сообщает пресс-служба авиакомпании «Ютэйр».

Как выяснилось, командир судна принял решение о посадке из-за некорректного отображения индикации топлива.

Авиакомпания пересадила пассажиров на резервный рейс, а на время ожидания предоставила все предусмотренные Воздушным кодексом услуги.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало со ссылкой на СМИ, что самолет, направлявшийся в Махачкалу из Москвы, экстренно вернулся в аэропорт «Внуково» из-за протечки топливного бака


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