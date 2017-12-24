Медведев поздравил уроженку Казани, актрису Елену Шанину с 65-летием

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Народная артистка России, родившаяся в Казани, актриса театра и кино Елена Шанина отмечает сегодня 65 лет. С юбилеем артистку поздравил Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Вы обладаете большим талантом, музыкальностью, умением быть трогательной и женственной, тонкой и обаятельной. Все это помогает Вам блистать в ленкомовских постановках, создавать яркие образы», – говорится в поздравлении Премьера, опубликованном на сайте Правительства.

Медведев особо отметил судьбоносную для актрисы роль Кончиты в спектакле родного Ленкома «Юнона и Авось», рассказав прекрасную историю любви.

«Каждая Ваша работа в театре и кино – пример высокого мастерства. В каждой Вы предельно искренни – и это главный секрет Вашего успеха», – добавил Премьер-министр.

Елена Шанина родилась в Казани в 1952 году. Уехала учиться в ленинград, где окончила актерский факультет ЛГИТМиКа. Является актрисой театра Ленком. Известность Шаниной принесли роли Кончиты в спектакле «Юнона и Авось», а также Эллочки-людоедки в «12 стульях».