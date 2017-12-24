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Китай испытал крупнейший в мире самолет-амфибию

24 декабря 2017, 12:54 , Фото: twitter.com/XHNews

Китай испытал крупнейший в мире самолет-амфибию Полет продлился около часа, все это время рядом с самолетом находился другой борт с командой техников.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, разработанный в Китае, совершил свой первый тестовый полет в городе Чжухай. Полет продлился около часа, сообщает ТАСС.

Воздушное судно не поднималось выше трехтысячной отметки. В полете его сопровождал другой борт с командой техников.

Самолет предназначен для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Он также может быть задействован авиацией Народно-освободительной армии Китая для морского патрулирования.
 


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