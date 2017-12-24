Китай испытал крупнейший в мире самолет-амфибию

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, разработанный в Китае, совершил свой первый тестовый полет в городе Чжухай. Полет продлился около часа, сообщает ТАСС.
Воздушное судно не поднималось выше трехтысячной отметки. В полете его сопровождал другой борт с командой техников.
Самолет предназначен для борьбы с лесными пожарами и проведения поисково-спасательных операций. Он также может быть задействован авиацией Народно-освободительной армии Китая для морского патрулирования.