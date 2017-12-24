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Происшествия

В Казани ночью неизвестный совершил вооруженный налет на продуктовый магазин

24 декабря 2017, 12:40

Инцидент произошел в Вахитовском районе в помещении по улице Карла Маркса.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Минувшей ночью неизвестный ограбил в Казани продуктовый магазин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Инцидент произошел в Вахитовском районе в помещении по улице Карла Маркса. Мужчина, вооруженный похожим на оружие предметом, украл из кассы около 14 тысяч рублей.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В данный момент правоохранители устанавливают личность грабителя.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».


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