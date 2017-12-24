Все новости Татарстан Россия

Политика

Путин назвал Президента Азербайджана «настоящим другом России»

24 декабря 2017, 11:57

Российский лидер поздравил Ильхама Алиева с днем рождения.
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
Ильхам Алиев на встрече с Путиным: Мы удовлетворены высоким уровнем наших отношений
Путин поздравил Алиева с Днем республики
Первый танкер на верфи завода «Звезда» построят к началу саммита АТЭС-2012
Владимир Путин пообещал вывести из финансового кризиса НПО «Сатурн»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с 56-летием. В поздравительной телеграмме Путин отметил большой личный вклад Алиева в развитие сотрудничества между двумя странами и завал его другом России.

«Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами. Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране», – говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Президента Азербайджана.

Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы в разных направлениях и пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter