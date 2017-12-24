Путин назвал Президента Азербайджана «настоящим другом России»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с 56-летием. В поздравительной телеграмме Путин отметил большой личный вклад Алиева в развитие сотрудничества между двумя странами и завал его другом России.

«Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами. Тепло воспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране», – говорится в послании, опубликованном на официальном сайте Президента Азербайджана.

Путин также выразил надежду на продолжение совместной работы в разных направлениях и пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов.