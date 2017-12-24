В России появился конкурент AliExpress

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Mail.ru Group запустила в России торговую интернет-площадку Pandao, которая призвана стать главным конкурентом популярному сайту AliExpress. Об этом сообщается на портале «Экономика сегодня».

Pandao будет предлагать товары, находящиеся на российских складах. Это должно увеличить скорость доставки и избавить покупателей от проблем, связанных с таможней. На площадке также предусмотрены прямая связь с продавцами и защита покупателя.

Сейчас среди брендов на российской онлайн-площадке представлены Apple, Xiaomi, Phillips. В следующем году там планируется продавать и продукцию отечественных марок электроники.