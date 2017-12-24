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Политика

В Совфеде ответили на призыв Меркель и Макрона вернуть российских военных в СЦКК

24 декабря 2017, 11:10

Алексей Пушков порекомендовал лидерам ФРГ и Франции «потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать».
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона вернуть российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«Если Макрон и Меркель хотят возвращения росс. военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать», – написал сенатор в своем «Твиттере».

Ранее сообщалось, что лидеры Германии и Франции призвали вернуть российских наблюдателей в Донбасс и активизировать реализацию договоренностей по обмену пленными с Киевом.


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