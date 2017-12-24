Украинское МВД прокомментировало задержание Яценюка в аэропорту Женевы

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали задержание бывшего Премьер-министра страны Арсения Яценюка в аэропорту Женевы. В заявлении МВД говорится, что препятствий для передвижения политика по всему миру по инициативе Интерпола или его каналам не существует, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Яценюк был задержан в женевском аэропорту по запросу России. По словам пресс-секретаря политика Ольги Лаппо, экс-премьера Украины задержали в связи с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. Позже его отпустили.