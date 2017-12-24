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В перевернувшемся в Коми автобусе находились восемь жителей Казани

24 декабря 2017, 10:25 , Фото: МЧС Коми

В перевернувшемся в Коми автобусе находились восемь жителей Казани Ночью на трассе Куратово – Широкий Прилук автобус «Мерседес» с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В перевернувшемся в Республике Коми автобусе находились восемь жителей Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми.

Среди пострадавших оказался несовершеннолетний казанец, ребенок был отпущен врачами на амбулаторное лечение.

Известно также, что в больницы были доставлены уроженцы Чебоксар и Перми.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью на трассе Куратово – Широкий Прилук автобус «Мерседес» с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять взрослых и ребенок.


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