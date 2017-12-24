В перевернувшемся в Коми автобусе находились восемь жителей Казани

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В перевернувшемся в Республике Коми автобусе находились восемь жителей Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми.
Среди пострадавших оказался несовершеннолетний казанец, ребенок был отпущен врачами на амбулаторное лечение.
Известно также, что в больницы были доставлены уроженцы Чебоксар и Перми.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ночью на трассе Куратово – Широкий Прилук автобус «Мерседес» с 49 пассажирами вылетел в кювет и перевернулся. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять взрослых и ребенок.