Все новости Татарстан Россия

Политика

КНДР отвергла новые санкции ООН и назвала их «актом войны»

24 декабря 2017, 10:23

В МИД Северной Кореи прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по ужесточению санкций за разработку ядерной программы.
Совбез ООН единогласно поддержал введение новых санкций против КНДР
США предложили ввести нефтяное эмбарго против Северной Кореи
Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за испытания КНДР водородной бомбы
Россия даст оценку проекту резолюции Совбеза ООН по Северной Корее после его изучения
Трамп заявил об «очень, очень плохом поведении» Северной Кореи

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). КНДР отвергает резолюцию Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций как «акт войны». Об этом говорится в официальном заявлении северокорейского Министерства иностранных дел, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Мы продолжим укреплять наши оборонительную ядерную систему сдерживания, направленную на фундаментальное уничтожение ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов со стороны США путем установления практического баланса сил», – отмечается в заявлении.

В МИД Северной Кореи также добавили, что Соединенные Штаты пребывают «в окончательном ужасе перед великим историческим завершением запуска государственных ядерных сил».

Совбез ООН принял резолюцию по ужесточению санкций в отношении КНДР за разработку ядерной программы по итогам заседания 22 декабря. Эта резолюция стала уже четвертым документом по северокорейскому вопросу, одобренным в этом году.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter