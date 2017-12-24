КНДР отвергла новые санкции ООН и назвала их «актом войны»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). КНДР отвергает резолюцию Совета Безопасности ООН по ужесточению санкций как «акт войны». Об этом говорится в официальном заявлении северокорейского Министерства иностранных дел, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

«Мы продолжим укреплять наши оборонительную ядерную систему сдерживания, направленную на фундаментальное уничтожение ядерных угроз, шантажа и враждебных шагов со стороны США путем установления практического баланса сил», – отмечается в заявлении.

В МИД Северной Кореи также добавили, что Соединенные Штаты пребывают «в окончательном ужасе перед великим историческим завершением запуска государственных ядерных сил».

Совбез ООН принял резолюцию по ужесточению санкций в отношении КНДР за разработку ядерной программы по итогам заседания 22 декабря. Эта резолюция стала уже четвертым документом по северокорейскому вопросу, одобренным в этом году.