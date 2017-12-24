Обнаружена неожиданная польза рыбных продуктов для здоровья

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Употребление рыбных продуктов хотя бы раз в неделю положительно влияет на сон и повышение интеллектуальных способностей, заявили американские ученые. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Участниками исследования стал 541 ребенок в возрасте 9-11 лет. Дети в анкетах рассказали, сколько раз за прошлый месяц ели рыбные продукты.

Затем они прошли тест IQ («шкала интеллекта Векслера для детей») для оценки вербальных и невербальных навыков. Качество сна оценивалось на основе ответов родителей.

Евши рыбу еженедельно дети набрали на 4,8 балла больше, чем остальные участники исследования. У них было гораздо меньше случаев нарушений сна.