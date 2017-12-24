Наиль Магдеев: «Набережным Челнам нужны ясли, цирк, театры и кино-концертный зал»

(Набережные Челны, 24 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Набережным Челнам нужны ясли, цирк, театры и кино-концертный зал. Об этом заявил мэр Челнов Наиль Магдеев на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Наиль Магдеев обозначил проблемы, существующие в городе. Одна из них – нехватка детских садов, в том числе ясельных групп. В Автограде все челнинские дети в возрасте от 3 до 7 лет ходят в детский сад, а вот с яслями проблема.

По словам Наиля Магдеева, в одной из больниц города 40 сотрудников готовы выйти на работу, но не могут этого сделать из-за того, что не хватает мест в ясельных группах. «А это же наши врачи, медсестры, хирурги, они бы смогли работать, у них есть опыт и они готовы к работе», – сказал он.

Еще одна проблема Челнов – это нехватка учреждений соцкультбыта, таких как кино-концертный зал, театр, цирк. Наиль Магдеев еще раз подчеркнул, что полумиллионному городу нужны свой цирк, русский драматический театр, который бы расположился в своем здании, татарский драматический театр, кукольный театр.

Также челнинский мэр отметил нехватку в городе спортивных учреждений, в частности, больших крытых ледовых дворцов, они должны быть как минимум в каждом из районов города. В будущем эту проблему будем решать, заверил Наиль Магдеев.

