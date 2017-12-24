В Альметьевске воспитанники детсада украсили городскую елку дорожными знаками

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники детского сада №1 «Бэлэкэч» рассказали жителям Альметьевска о важности соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.
Воспитатели и дети украсили городскую елку дорожными знаками, сделанными своими руками.
Воспитанники задавали вопросы жителям города о правилах дорожного движения, а за правильный ответ вручали им памятки и напоминали о соблюдении правил безопасного поведения на дороге.
Начальник отдела профилактики по безопасности дорожного движения Лилия Рафигуллина подарила воспитанникам детского сада памятные подарки – игры по закреплению правил дорожного движения.