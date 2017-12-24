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В Альметьевске воспитанники детсада украсили городскую елку дорожными знаками

24 декабря 2017, 07:29

Воспитатели и дети украсили городскую елку дорожными знаками, сделанными своими руками.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники детского сада №1 «Бэлэкэч» рассказали жителям Альметьевска о важности соблюдения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Воспитатели и дети украсили городскую елку дорожными знаками, сделанными своими руками.

Воспитанники задавали вопросы жителям города о правилах дорожного движения, а за правильный ответ вручали им памятки и напоминали о соблюдении правил безопасного поведения на дороге.

Начальник отдела профилактики по безопасности дорожного движения Лилия Рафигуллина подарила воспитанникам детского сада памятные подарки – игры по закреплению правил дорожного движения.


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