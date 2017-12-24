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Общество

В Альметьевске прошла республиканская студенческая неделя

24 декабря 2017, 05:16

Студенты обсудили вопросы развития и поддержки талантливой молодежи.

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Нефтеграде состоялся трехдневный форум «Республиканская студенческая неделя», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Студенты обсудили вопросы развития и поддержки талантливой молодежи. Также в рамках форума прошли сессии и мастер-классы. В финале мероприятия состоялись командные игры между представителями студенчества.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства по делам молодежи и спорту РТ. Организатором форума выступило Агентство студенческих коммуникаций «Кампус».


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