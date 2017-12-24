В преддверии Нового года Казанская консерватория представит премьеру комедии «Аршин мал алан»

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). На сцене ГБКЗ имени С. Сайдашева 28 декабря Казанская консерватория представит премьеру музыкальной комедии «Аршин мал алан» азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова.

Музыкальное сочинение специально для творческих коллективов консерватории поставил режиссер Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра Ринат Бекташев.

Узеир Гаджибеков написал свое самое известное произведение в 1913 году, во время учебы в Санкт-Петербургской консерватории. Премьера состоялась на азербайджанской театральной сцене и имела такой успех, что со временем спектакль был переведен на 80 языков мира.

Свое название комедия получила от характерного выкрика «Аршин мал алан» (дословно – «Покупайте товар аршинами»), которым пользовались уличные торговцы в Азербайджане.

По сюжету молодой купец Аскер хочет жениться, лично выбрав себе подругу жизни, вопреки обычаю, запрещающему видеть невесту до свадьбы. Он придумывает остроумный план и переодевается в костюм бедного уличного торговца тканями. Теперь он может зайти в любой дом под видом продавца. Так Аскер встречает прекрасную Гюльчохру, которая тоже мечтает выйти замуж по любви.

В спектакле задействованы солисты оперной студии и оркестр TATARICA под управлением заслуженного деятеля искусств РТ Рината Халитова.