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Культура

В Доме дружбы народов РТ прозвучат турецкие народные песни

24 декабря 2017, 10:10

Мероприятие, организованное национально-культурной автономией турок Казани «Анадолу», пройдет 24 декабря.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов Татарстана сегодня состоится концерт турецкой народной музыки «Мелодии Анатолии» в исполнении ансамбля «Оялы язма». Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Турция в Казани.

Мероприятие организовано национально-культурной автономией турок Казани «Анадолу».

Солистки трио Мерджан Эрзинджан, Деврим Кая и Фындык Бусе Катылмыш вместе обучались профессиональной музыке и в 2013 году создали группу «Оялы язма». Музыкальным режиссером проекта стал Уфук Шимшек.

Ансамбль исполнит традиционную народную турецкую музыку, самобытные «тюркю» (турецкие народные песни), а также разнообразную музыку регионов Элязыг, Диярбакыр, Урфа, Керкюк.

Музыканты ансамбля будут аккомпанировать исполнительницам на скрипке, кларнете, кануне и уде, переплетая традиционное исполнение с новыми веяниями в музыке.


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