В Доме дружбы народов РТ прозвучат турецкие народные песни

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Доме дружбы народов Татарстана сегодня состоится концерт турецкой народной музыки «Мелодии Анатолии» в исполнении ансамбля «Оялы язма». Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Турция в Казани.

Мероприятие организовано национально-культурной автономией турок Казани «Анадолу».

Солистки трио Мерджан Эрзинджан, Деврим Кая и Фындык Бусе Катылмыш вместе обучались профессиональной музыке и в 2013 году создали группу «Оялы язма». Музыкальным режиссером проекта стал Уфук Шимшек.



Ансамбль исполнит традиционную народную турецкую музыку, самобытные «тюркю» (турецкие народные песни), а также разнообразную музыку регионов Элязыг, Диярбакыр, Урфа, Керкюк.



Музыканты ансамбля будут аккомпанировать исполнительницам на скрипке, кларнете, кануне и уде, переплетая традиционное исполнение с новыми веяниями в музыке.