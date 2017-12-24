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Казань вошла в тройку лучших городов России для новогодних каникул

24 декабря 2017, 11:43

Зимой столица Татарстана привлекает туристов красотой снежных волжских пейзажей, а также разнообразными развлечениями.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных городов России для проведения новогодних каникул в январе 2018 года, свидетельствует из данных сервиса бронирования Booking.com.

Зимой столица Татарстана привлекает туристов красотой снежных волжских пейзажей, а также разнообразными зимними развлечениями. В казанских парках будут работать горки с прокатом тюбингов, рождественские ярмарки, лыжные трассы.

Больше всего номеров на период с 1 по 8 января 2018 года пользователи сервиса забронировали в Москве и Санкт-Петербурге (1-е и 2-е место соответственно). На четвертом месте – Нижний Новгород, на пятом – Адлер.

 


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