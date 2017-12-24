Чистопольских старшеклассников приглашают на зимнюю школу предпринимательства

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Впервые в Чистополе на базе КАИ «Восток» с по 6 января совместно с Фондом развития интернет-инициатив пройдет зимняя школа предпринимательства для учащихся 9-11-х классов, пишут «Чистопольские известия».

Занятия для юных предпринимателей будут проводить директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток», доктор экономических наук Анна Свирина и доктор экономических наук Лилияна Нугуманова.

Ребята будут учиться предпринимательским азам, составлять бизнес-планы и продвигать свои проекты.

Участие в проекте бесплатное. Необходима предварительная заявка.