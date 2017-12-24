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Общество

Чистопольских старшеклассников приглашают на зимнюю школу предпринимательства

24 декабря 2017, 01:29

Ребята будут учиться предпринимательским азам, составлять бизнес-планы и продвигать свои проекты.
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Впервые в Чистополе на базе КАИ «Восток» с по 6 января совместно с Фондом развития интернет-инициатив пройдет зимняя школа предпринимательства для учащихся 9-11-х классов, пишут «Чистопольские известия».

Занятия для юных предпринимателей будут проводить директор Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ «Восток», доктор экономических наук Анна Свирина и доктор экономических наук Лилияна Нугуманова.

Ребята будут учиться предпринимательским азам, составлять бизнес-планы и продвигать свои проекты.

Участие в проекте бесплатное. Необходима предварительная заявка.


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