Составлен рейтинг самых успешных и провальных фильмов уходящего года

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Составлен список самых успешных и провальных фильмов уходящего года по версии американского журнала Variety, пишет «Газета.Ру».

Самыми успешными стали картины: «Чудо-женщина», который собрал 821 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 120 млн долларов; фильм «Улетные девочки» заработал 138 млн долларов при 19 млн бюджетных средств. Кинолента «Чудо» расположилась на третьем месте с 155 млн долларов и 20 млн долл соответственно.

В списке успешных лент также оказались «Прочь», «Оно», «Красавица и чудовище». «Звездные войны: Последние джедаи» также оказались в числе успешных проектов. На данный момент ее сборы в мире составляют 536 млн долларов при бюджете в 250 млн долларов.



Провальными фильмами в уходящем году стали «Монстр-траки». Фильм собрал 64 млн долларов при бюджете в 125 млн долларов, «Меч короля Артура» (148 млн долларов и 175 млн долларов соответственно), «Валериан и город тысячи планет» (225 млн и 180 млн долларов).



Убыточными также названы «Темная башня», «Обещание», «Геошторм».

Ранее был опубликован рейтинг самых популярных фильмов уходящего года.