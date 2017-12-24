Все новости Татарстан Россия

Общество

Волонтеры в Камских Полянах вручили подарки «особенным» детям

24 декабря 2017, 02:25

Всего волонтеры поздравили 43 детей с ограниченными возможностями.
Создан Центр добровольчества РТ
VII зимние Азиатские игры завершаются в Алма-Ате
Голландский специалист провела мастер-класс для казанских волонтеров
Татарстанские волонтеры приступают к работе на Универсиаде-2009
Самарские студенты станут волонтерами на Универсиаде-2013 в Казани

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Камских Полянах «особенных» детей на дому посетили Дед Мороз со Снегурочкой, сообщается на сайте Нижнекамского района.

В роли сказочных персонажей выступили представители и руководители бюджетных учреждений, ученики школы №1, молодежное объединение «Молодая гвардия». Они поздравили детей и их родителей с предстоящим Новым годом и вручили сладкие подарки.

Всего волонтеры поздравили 43 детей с ограниченными возможностями.

Новогодняя акция состоялась на средства, вырученные с благотворительного аукциона в рамках декады инвалидов.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter