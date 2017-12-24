Волонтеры в Камских Полянах вручили подарки «особенным» детям

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). В Камских Полянах «особенных» детей на дому посетили Дед Мороз со Снегурочкой, сообщается на сайте Нижнекамского района.
В роли сказочных персонажей выступили представители и руководители бюджетных учреждений, ученики школы №1, молодежное объединение «Молодая гвардия». Они поздравили детей и их родителей с предстоящим Новым годом и вручили сладкие подарки.
Всего волонтеры поздравили 43 детей с ограниченными возможностями.
Новогодняя акция состоялась на средства, вырученные с благотворительного аукциона в рамках декады инвалидов.