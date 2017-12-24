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Участники клуба «Витязь» устроят боевое зрелище во дворе Нацмузея РТ

24 декабря 2017, 04:16 , Фото: tatmuseum.ru

Участники клуба «Витязь» устроят боевое зрелище во дворе Нацмузея РТ 7 января во дворе Нацмузея РТ развернется «Последний бой войны».
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(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Участники военно-исторического клуба «Витязь», работающего при Национальном музее РТ, подготовили показательные выступления – стрельбу, имитацию боевых действий, сообщает пресс-служба музея.

Бойцы продемонстрируют свои умения 7 января на «Рождественских забавах» в Нацмузее РТ. Основным событием праздника станет «Последний бой войны».

Сражение во дворе будет посвящено важному историческому событию военной истории России – изданию победного Манифеста «Об окончательном изгнании неприятеля из пределов России» и завершению Отечественной войны 1812 года.

Затем состоится «Штурм снежной крепости», шуточное развлечение с игрой в снежки, схватками на мягких спортивных дубинках для всех желающих.

Обширная программа ждет гостей и в залах музея. Все желающие смогут посетить интерактивное занятие «Огонь былых сражений, костров бивачных дым».

Помимо исторических материалов о войне, вниманию гостей будет представлена реконструкция одежды русского и французского солдата.

Также пройдут «Фехтовальные истории» – показательные выступления студии артистического фехтования «Демисеркль» при военно-историческом клубе «Витязь».

 


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