Участники клуба «Витязь» устроят боевое зрелище во дворе Нацмузея РТ

(Казань, 24 декабря, «Татар-информ»). Участники военно-исторического клуба «Витязь», работающего при Национальном музее РТ, подготовили показательные выступления – стрельбу, имитацию боевых действий, сообщает пресс-служба музея.

Бойцы продемонстрируют свои умения 7 января на «Рождественских забавах» в Нацмузее РТ. Основным событием праздника станет «Последний бой войны».

Сражение во дворе будет посвящено важному историческому событию военной истории России – изданию победного Манифеста «Об окончательном изгнании неприятеля из пределов России» и завершению Отечественной войны 1812 года.

Затем состоится «Штурм снежной крепости», шуточное развлечение с игрой в снежки, схватками на мягких спортивных дубинках для всех желающих.

Обширная программа ждет гостей и в залах музея. Все желающие смогут посетить интерактивное занятие «Огонь былых сражений, костров бивачных дым».

Помимо исторических материалов о войне, вниманию гостей будет представлена реконструкция одежды русского и французского солдата.

Также пройдут «Фехтовальные истории» – показательные выступления студии артистического фехтования «Демисеркль» при военно-историческом клубе «Витязь».