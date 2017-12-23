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Экономика и финансы

В России разрешили использовать маткапитал для выплаты первого взноса на льготную ипотеку

23 декабря 2017, 22:23

Маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первенца.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В России появилась возможность использовать материнский капитал для выплаты первого взноса на льготную ипотеку по шестипроцентной годовой ставке, которая начнет действовать с 2018 года, заявил глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Топилин также напомнил, что стало возможным оплачивать дошкольные образовательные учреждения за счет средств из маткапитала не по достижении ребенком трех лет, а сразу после его рождения.

Маткапитал выплачивается за рождение второго и последующих детей в течение трех лет после рождения первенца. Сейчас размер выплаты составляет 453 тыс. рублей, а в 2020 году запланирована индексация суммы до 471 тыс. рублей.


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