(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк задержан в аэропорту Женевы по запросу России, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо.

Уточняется, что Яценюк прилетел в Женеву с младшей дочерью, и его остановили на паспортном контроле по запросу России. По словам Лаппо, экс-премьера Украины задержали в связи с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне.

Позже политика отпустили, сказав, что аналогичная процедура возможна и при вылете.