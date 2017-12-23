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Яценюк задержан в аэропорту Женевы по запросу России

23 декабря 2017, 21:13

Экс-премьер Украины прилетел в Женеву с младшей дочерью, и его остановили на паспортном контроле.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк задержан в аэропорту Женевы по запросу России, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-секретаря политика Ольгу Лаппо.

Уточняется, что Яценюк прилетел в Женеву с младшей дочерью, и его остановили на паспортном контроле по запросу России. По словам Лаппо, экс-премьера Украины задержали в связи с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне.

Позже политика отпустили, сказав, что аналогичная процедура возможна и при вылете.


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