Лексус и Вован разыграли постпреда США при ООН от лица Премьер-министра Польши

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли по телефону от лица Премьер-министра Польши. Запись 12-минутного диалога размещена на видеохостинге YouTube.

Пранкеры спросили Хейли о позиции США по Иерусалиму, голосовании в Совбезе ООН по резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, договоренности между Вашингтоном и Киевом о поставках летального оружия.

Вован и Лексус обсудили с Хейли российский проект «Северный поток-2», а также преследование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украине.

На большинство вопросов Хейли ответила общими фразами, но были и конкретные заявления.

К примеру, постпред рассказала, что США стараются поддерживать Украину по многим вопросам, и они пытаются совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма. По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безусловная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.