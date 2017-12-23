Евгений Корешков: Игра шла до гола

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков после домашнего поражения от «Нефтехимика» сделал упор на ошибки своих подопечных.

«Игра шла до гола, но почему-то мы вновь допускаем ненужные индивидуальные ошибки после которых нас сразу же наказывают. В целом играли неплохо, в меньшинстве, как ни странно, здорово оборонялись, не пропустили в этом формате ни одной шайбы. В большинстве пока не можем забить, но продолжаем работать усиленно над этим моментом. Мы боремся и стараемся выровнять положение, боремся за плей-офф», – сказал Корешков.