Андрей Назаров: Играли против сильного соперника

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после победы в Астане над «Барысом» (4:0) порадовался за свою команду.

«Хочу поздравить ребят, третья игра у нас на “ноль”, – отметил Назаров. Сегодня вышел вратарь Андрей Макаров, три месяца был без игровой практики, но тоже оформил “сухарь”, рад за него, рад за ребят, что стараются. Играли против сильного соперника, команда идет в плей-офф, знаю “Барыс”, знаю многих ребят, что-то пытался подсказать своим. Где-то получалось, где-то не совсем.

В конце, наверное, повезло, забили два гола в меньшинстве и решили исход игры. Матч был тяжелым, мог качнуться в любую из сторон, нам немного повезло», – посчитал наставник гостей.