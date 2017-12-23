Ирина Воронкова: В матче с «Протоном» настраивались на следующую игру

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистка казанского «Динамо» Ирина Воронкова после победы над «Протоном» в полуфинале Кубка России заявила, что во время матча команда уже настраивалась на следующую игру.

«Не знали, что американка не сыграет – видимо, она получила травму на тренировке. Но это не наши проблемы, хотя без нее нам было полегче. Первая партия началась не особо сложно, мы понимали, что соперник практически не представляет серьезной угрозы. Поэтому в дальнейшем мы делали все, о чем нас просил тренер. В какой-то степени мы уже настраивались на следующий матч – мы играем с Красноярском, и это более важная игра.

Наша команда сыграла хорошо, уверенно. Были какие-то помарки, которые мы подкорректируем и выйдем на завтрашний матч. Мы больше готовились к "Енисею", потому что сегодняшняя игра была проходная, а завтра будет совсем другой настрой. Нам нужно было поскорее выиграть и отдыхать – финал завтра будет ранним (матч начнется в 16.30 – прим. Т-и). Времени на восстановление не так много, а впереди матчи чемпионата», – заявила Воронкова.