Волейболистка «Протона» Бавыкина: Без Экерман было тяжело, ее некому заменить

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистка «Протона» Анастасия Бавыкина после поражения от казанского «Динамо» в Кубке России заявила, что одной из причин такого результата стало отсутствия американской диагональной команды Хейли Экерман.

Участие в полуфинале Экерман не принимала из-за травмы. «Вчера, когда мы приехали на опробование площадки, она дернула себе бедро. Возможно, это из-за тяжелой дороги – в Казань мы добирались на автобусе. Конечно, это большая потеря для нас, потому что это один из ключевых игроков в нашей команде. На ней строится больше половины атаки нашей команды. Без нее было тяжело, это ощущалось. К сожалению, сейчас у нас нет человека, который мог бы полноценно заменить её на площадке», – подчеркнула Бавыкина.

Также волейболистка отметила, что главной проблемой ее команды в этом матче стала провальная игра в приеме. «На приеме у нас было очень много ошибок, был какой-то ступор. Возможно, это из-за отсутствия Хейли – какая-то неуверенность в себе. А от хорошего приема строится вся игра, при его отсутствии тяжело что-то построить в нападении: нет первого темпа, в края идет высокая передача на организованный блок. Что-то мы забили, что-то Казань подняла в защите. Матч за "бронзу"? Для нас все медали важные – и в чемпионате, и в Кубке», – добавила игрок «Протона».