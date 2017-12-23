Ришат Гилязутдинов: При любом счете мы пытаемся работать на максимуме

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов после победы своей команды в полуфинале Кубка России назвал положительным моментом работу игроков на максимуме при любом счете.



В полуфинале национального Кубка «Динамо» в трех партиях разгромило саратовский «Протон». По словам Гилязутдинова, его команда серьезно готовилась к этой игре.

«Это полуфинальный матч, и соперник был серьезным. У нас что-то в матче получилось, что-то мы не смогли реализовать. Теперь будем готовиться к финалу –это сейчас самое основное. Концентрация девочек даже при большом отрыве в счете – это очень положительный момент, мы добавили в этом компоненте. Несмотря на счет, мы пытаемся работать на максимуме. Это достижение, плоды той работы, которую мы проделываем на тренировках», – подчеркнул Гилязутдинов.

В финале «Динамо» встретится с красноярским «Енисеем», который ранее в полуфинале обыграл «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. «"Енисей" – это серьезный коллектив. Для них выход в финал Кубка уже является серьезным достижением , но я уверен, что красноярская команда будет биться и будет заряжена на результат. Нам сейчас нужно восстановиться и хорошо подготовиться к матчу. Он пройдет раньше обычного (в 19.30 – прим. Т-и), но ничего страшного», – добавил наставник казанской команды.