Наиль Магдеев: Никакой кулуарной раздачи земли в Челнах больше не будет

(Набережные Челны, 23 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В ходе итоговой пресс-конференции мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал земельные скандалы, которые в течение 2017 года возникали в Автограде.

Ранее стало известно, что челнинский бизнесмен Алексей Миронов после длительных распрей с властями вернул городу 28 земельных участков площадью 53 гектара стоимостью в 2,5 млрд рублей.

Журналисты спросили у главы города: кто кроме известного олигарха фигурирует в черном списке недобросовестных землевладельцев и какие в отношении них будут приниматься меры?

По словам Магдеева, никакого «расстрельного списка» у мэрии нет. Просто идет планомерная работа по наведению порядка в отношении имущества и земель муниципалитета. И если в ходе этой работы возникают вопросы, то местные власти пытаются их решить в рамках существующего законодательства. «Мы хотим, чтобы имущество и земли Челнов работали на интересы большинства наших граждан», — сказал градоначальник.

Магдеев вспомнил, что послужило точкой отсчета для земельной «чистки». По его словам, работа началась в 2014 году.

«Тогда комиссия Антикоррупционного управления при Президенте РТ положила мне на стол весомую папку с материалами по земельным и имущественным нарушениям. По итогам проведенной проверки были даны определенные поручения и указаны контрольные сроки для их исполнения. Наша команда приступила к решению поставленной задачи», — рассказал о старте Магдеев.

Он также отметил, что в деле фигурировали не только компании Миронова, но и другие тоже. По итогам работы в 2016-2017 годах возвращено 58 гектаров земли, из них 5 гектаров — «немироновские». В денежном эквиваленте стоимость возврата составляет, по самым скромным подсчетам, 3 млрд рублей.

«Сам факт возврата земли — это признание вины. Давайте уже откровенно об этом говорить, что уж теперь стесняться. Но мы приветствуем добровольный возврат земель и никаких претензий на данный момент к компаниям Миронова и к нему лично не имеем», — заметил глава Челнов.

Все земли поставлены на кадастровый учет. Они будут реализованы через торги в соответствии с видом разрешенного использования. «Никакой кулуарной раздачи земли больше в Челнах не будет. Если кто-то начнет этим заниматься, у него путь один. И мы знаем куда», — сказал Магдеев.