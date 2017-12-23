«Динамо-Казань» вышло в финал женского Кубка России по волейболу

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистки казанского «Динамо» сыграют в решающем матче Кубка России – в полуфинале девушки из столицы Татарстана уверенно разобрались с «Протоном» из Саратовской области. Соперником «Динамо» в игре за трофей станет красноярский «Енисей», обыгравший в первом полуфинале екатеринбургскую «Уралочку-НТМК».

«Финал четырех» женского Кубка России во второй раз подряд приехал в Казань – год назад домашняя площадка для местного «Динамо» стала счастливой и помогла завоевать заветный трофей. В составе участников финального этапа была одна сенсация: в «Финал четырех» не сумело выйти московское «Динамо», проиграв в предварительном раунде как раз «Протону». Так что недооценивать соперника казанским девушкам было очень опасно. Тем более, что «Динамо-Казань» и «Протон» уже играли в столице Татарстана в чемпионате страны 9 декабря – тот матч завершился уверенной и безоговорочной победой хозяев.

В первом полуфинальном матче «Енисей» обыграл «Уралочку-НТМК»: наставник клуба из Екатеринбурга Николай Карполь отправил на «Финал четырех» молодежный состав. По словам тренера команды Владимира Вертелко, это связано с тяжелым перелетом на Сахалин и приоритетом чемпионата России над Кубком для «Уралочки». Вместе с молодежью в составе уральской команды в Казань прилетели всего четыре игрока основной команды, но и они не смогли ничего противопоставить сопернику – «Енисей» ожидаемо переиграл уральских девушек и первым вышел в финал Кубка России.

Главный тренер «Динамо» Ришат Гилязутдинов в стартовой шестерке выпустил на эту игру блокирующих Анастасию Самойленко и Ирину Королеву, связующую Евгению Старцеву, диагональную Наталью Маммадову, доигровщиц Элицу Василеву и Ирину Воронкову, а также либеро Екатерину Уланову. Наставник «Протона» Юрий Маричев с первых минут отрядил на площадку блокирующих Ирину Межжонову и Екатерину Орлову, доигровщиц Анастасию Бавыкину и Наилю Шайдуллину, связующую Анастасию Ануфриенко, диагональную Наталью Думчеву (либеро – Алла Галкина).

Первый сет активнее начали хозяева, но гости далеко соперника не отпустили – при счете 3:0 в пользу «Динамо» волейболистки «Протона» три раза подряд закрыли блоком. У подопечных Маричева возникали серьезные проблемы в приеме, причем, и при планирующей, и при силовой подаче: сразу несколько брейков подряд казанские девушки сделали на подаче Воронковой и обеспечили себе комфортный отрыв в счете (11:5). Наставник «Протона» использовал тайм-аут, в котором на повышенных тонах просил своих подопечных поднимать обманные удары от Василевой.

Ко второму техническому перерыву «динамовки» вели уже девять очков (16:7), и Гилязутдинов настраивал игроков на работу в защите. У «Протона» все валилось из рук, поэтому Маричев пытался взбодрить свою команду в паузах – впрочем, это не сильно помогало игрокам. В итоге они отдали сет с 14-очковым отставанием, безобразно сыграв на приеме. По статистике цифры для гостей были ужасающими: например, «динамовки» подали семь эйсов, а Думчева не реализовала ни одной попытки в атаке.

Ушат холодной воды в виде проваленного сета оказал на волейболисток «Протона» не лучшее воздействие – на старте второй партии «Динамо» по-прежнему лидирует с большим отрывом и не позволяет сопернику даже усомниться в своем превосходстве (13:6). Положительным моментом для хозяев стало то, что при огромном преимуществе волейболистки не позволяли себе расслабиться ни на секунду.

Хозяева допускали минимум собственных ошибок – такие матчи дают возможность отработать какие-то игровые взаимодействия и наладить связи. Главный тренер «Протона» во втором сете играл заменами, пытаясь найти оптимальное сочетание игроков, но безуспешно. Партия стала точной копией дебютного сета, а преимущество «Динамо» в концовке достигло невероятных размеров (20:7). Саратовские девушки чуть подтянулись в счете, но вопрос о победителе игрового отрезка был решен гораздо раньше. Точку в сете эйсом поставила Ирина Воронкова – 25:14.

«Протон» неожиданно встрепенулся в дебюте третьего сета: саратовские девушки вели в разницей в два очка и на первый технический перерыв ушли с отставанием лишь в один балл (8:7). У «Динамо» в третьем сете вместо Королевой играла Марина Марюхнич – тренерский штаб казанской команды практически поровну разделил игровое время между двумя центральными блокирующими. Запала команды из Саратовской области хватило ненадолго – очень скоро «Протон» забуксовал, а «динамовки» стабильно набирали очки и убегали вперед в счете. Казанские волейболистки терпеливо работали в защите по просьбе своего тренера: Уланова поднимала на стороне своей команды практически все, помогая тем самым «Динамо» зарабатывать брейковые очки. К концовке сета цифры на табло обрели привычные по первым двум партиям очертания – 20:11 в пользу хозяев. Де-юре выход казанской команды в финал был оформлен совсем скоро: «динамовки» столицы Татарстана во второй раз подряд сыграют в решающем матче женского Кубка страны.

Волейбол, женщины. Кубок России, «Финал четырех». Полуфинал.

«Динамо-Казань» - «Протон» (Саратовская область) – 3:0 (25:11, 25:14, 25:13).