В 2018 году в Челнах планируют начать ремонт бульвара Юных Ленинцев

(Набережные Челны, 23 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В 2018 году работа по дальнейшему благоустройству общественных пространств в Набережных Челнах продолжится. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на итоговой пресс-конференции прошедшей в новой школе № 41.

Подготовительные работы уже начаты, так планируется в 2018 году приступить к ремонту бульвара Юных Ленинцев, завершить реконструкцию площади Азатлык, а также начать создание парка у будущего татарского драматического театра, который переедет в здание бывшего развлекательного комплекса «Колизей».

Все проекты будущих общественных пространств так же, как и прежде, будут обсуждаться вместе с горожанами, общественными организациями, дизайнерами вместе с помощником Президента Татарстана Наталией Фишман.

Напомним, в 2017 году проведена большая работа по обновлению общественных пространств. В городе появился обновленный Шишкинский бульвар, бульвар Карима Тинчурина, началась реконструкция площади Азатлык, КОП «Метро» и других объектов.

Наиль Магдеев также сообщил, что вместе с обновлением общественных пространств продолжится работа по ремонту и расширению местных проездов и дорог, на эти цели также будут выделены денежные средства.

«Площадь Азатлык преобразится, появятся новые современные элементы, она станет большой и красочной. В этом году строительные работы немного сдвинули открытие главной елки города, но все это временные неудобства. К 27 декабря площадь предстанет перед челнинцами и гостями города в новом облике, а весной работы по реконструкции продолжатся», – сказал мэр города Наиль Магдеев.