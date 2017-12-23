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В 2018 году в Челнах планируют начать ремонт бульвара Юных Ленинцев

23 декабря 2017, 19:39

В 2018 году в Челнах планируют начать ремонт бульвара Юных Ленинцев В 2017 году в РТ провели большую работу по обновлению общественных пространств.
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(Набережные Челны, 23 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В 2018 году работа по дальнейшему благоустройству общественных пространств в Набережных Челнах продолжится. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев на итоговой пресс-конференции прошедшей в новой школе № 41.

Подготовительные работы уже начаты, так планируется в 2018 году приступить к ремонту бульвара Юных Ленинцев, завершить реконструкцию площади Азатлык, а также начать создание парка у будущего татарского драматического театра, который переедет в здание бывшего развлекательного комплекса «Колизей».

Все проекты будущих общественных пространств так же, как и прежде, будут обсуждаться вместе с горожанами, общественными организациями, дизайнерами вместе с помощником Президента Татарстана Наталией Фишман.

Напомним, в 2017 году проведена большая работа по обновлению общественных пространств. В городе появился обновленный Шишкинский бульвар, бульвар Карима Тинчурина, началась реконструкция площади Азатлык, КОП «Метро» и других объектов.

Наиль Магдеев также сообщил, что вместе с обновлением общественных пространств продолжится работа по ремонту и расширению местных проездов и дорог, на эти цели также будут выделены денежные средства.

«Площадь Азатлык преобразится, появятся новые современные элементы, она станет большой и красочной. В этом году строительные работы немного сдвинули открытие главной елки города, но все это временные неудобства. К 27 декабря площадь предстанет перед челнинцами и гостями города в новом облике, а весной работы по реконструкции продолжатся», – сказал мэр города Наиль Магдеев. 

 


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