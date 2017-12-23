В Китае построили участок автодороги из панелей солнечных батарей

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). В китайском городе Цзинань построили участок автодороги из панелей солнечных батарей. По задумке разработчиков, трасса сможет заряжать электрокары прямо на ходу, пишут «Известия» со ссылкой на сайт компании Electrek.

Дорога длиной 1,6 км оснащена 660 кв.м панелей, вырабатывающих электричество. Участок дороги строили 10 месяцев. Это уже второй участок в городе.

Разработчики проекта утверждают, что дорожное полотно может выдержать нагрузку, которую создают средние грузовики. В скором времени в конструкцию должны внедрить устройства для беспроводной зарядки электромобилей прямо во время движения.