В Казани открылась новогодняя площадка «Ханский двор»

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ», Татьяна Иванова). На территории Международного конноспортивного комплекса «Казань» состоялось открытие национальной ежегодной новогодней деревни «Ханский двор». Организатором проекта выступил АО «Татспиртпром» при содействии исполкома Казани.

В этом году жителей и гостей столицы ожидает несколько новых аттракционов, рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель проекта Луиза Мингалеева. Организаторы подготовили для детей карусели, горки, батуты и многое другое. Также внутри «Ханского двора» будут работать машинка-аттракцион «Макуин» и развлекательная площадка «Лопни шарик».

«Наш проект „Ханский двор“ стал ежегодным, поэтому мы решили немного обновить его, сделали несколько новых аттракционов, тех, которых не хватало в прошлом году и тех, которые требовало население. Также работает незамерзающий каток, резиденция Деда Мороза и фонтан», — отметила Мингалеева.

В честь открытия новогоднего дворца сегодня для жителей Казани была организована праздничная программа. Помимо концерта с участием русского Деда Мороза и татарского Кыш Бабая, а также героев из мультфильмов и символа Нового года Собаки, родители со своими детьми смогли прокатиться на лошадях и пони. Также дети смогли посетить юрту Деда Мороза и Снегурочки. Ребята фотографировались с новогодними персонажами и загадали желания на будущий год.

«Мы только недавно пришли и сразу стали искать Деда Мороза, сейчас вот сфотографировались с ним. Вообще, все организовано очень здорово, моей внучке все нравится, аттракционов много, есть, где провести время с детьми. Все это вызывает очень хорошие эмоции», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» гостья праздника Татьяна Михалева.

Многие из детей уже опробовали новый каток, в центре которого находится арт-объект «Казань 2018». Чтобы покататься на катке, можно приходить как со своими коньками, так и брать их напрокат возле «Ханского двора».

Напомним, новогодняя площадка впервые заработала в декабре прошлого года. Символом деревни стала уникальная елка-дом «Ханский дворец». Расписание концертов будет таким же, как и в прошлом году. Любой желающий сможет посетить представления 7 января в Рождество и 13 января, на Старый Новый год. Сам дворец работает круглосуточно, посетить его может любой желающий.