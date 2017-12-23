Для сохранения красоты женщинам посоветовали рожать не больше двух детей

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Для того чтобы сохранить внешнюю красоту на длительное время, женщина за всю свою жизнь должна родить не более двух детей, заявили ученые из британского Университета Бата, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

По словам специалистов, беременность, кормление грудью и уход за ребенком способствуют быстрому изнашиванию и старению организма. Так, ученые заявили, что у многодетных матерей быстрее появляются морщины и темнеет кожа в связи с тем, что каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс.

500 добровольцев обоих полов рассматривали фотографии женщин среднего возраста и оценивали их красоту. Оказалось, что тех, у кого меньше детей, сочли более привлекательными, молодыми и здоровыми.