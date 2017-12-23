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Политика

Меркель и Макрон потребовали возвращения российских наблюдателей в Донбасс

23 декабря 2017, 17:37

Лидеры Германии и Франции считают необходимым ускорить работу по политическим аспектам согласно минским соглашениям.
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(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Российские наболюдатели должны вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, заявили Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РИА Новости.

Лидеры Германии и Франции считают необходимым ускорить работу по политическим аспектам согласно минским соглашениям. Совместное заявление лидеров опубликовала пресс-служба Правительства ФРГ.

Также Меркель и Макрон призвали к скорейшей реализации договоренностей по обмену пленными в Донбассе.


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