Меркель и Макрон потребовали возвращения российских наблюдателей в Донбасс

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). Российские наболюдатели должны вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, заявили Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РИА Новости.
Лидеры Германии и Франции считают необходимым ускорить работу по политическим аспектам согласно минским соглашениям. Совместное заявление лидеров опубликовала пресс-служба Правительства ФРГ.
Также Меркель и Макрон призвали к скорейшей реализации договоренностей по обмену пленными в Донбассе.