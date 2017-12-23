На промплощадке «Тюрнясево» в Нурлатском районе открыли производство текстильной продукции

(Казань, 23 декабря, «Татар-информ»). На бывшей площадке Тюрнясевского спиртзавода в Нурлатском районе открыли промышленную площадку «Тюрнясево», пишет районная газета «Дружба».

Сейчас здесь два резидента: один — сельскохозяйственного назначения, второй — производство текстильной продукции, которое было введено в эксплуатацию сегодня и где планируется около 180 рабочих мест.

В торжественном открытии швейного цеха принимали участие глава Нурлатского района Равиль Кузюров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов, учредитель ООО «Нуртрейд» Хусан Агзамов, глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов.

Здесь выпускается продукция из хлопка — вещи для детей и взрослых, постельное белье для внутреннего и домашнего пользования, спецодежда для предприятий различного характера.

«Хорошие перспективы, — сказал глава района Равиль Кузюров на открытии промплощадки. Это зарубежный инвестор из дружественной нам республики.

Вторым этапом инвесторы планируют развивать пищевое направление и тепличное хозяйство — консервная продукция, те же соки. Помещение на этой промплощадке присутствует, обеспечено всей инфраструктурой».